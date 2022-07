La docente Sarela Tupiño denuncia que ciberdelincuentes sacaron un préstamo por S/14.900 pese a que su tarjeta estaba bloqueada. Ella se niega a pagar la deuda y exige al banco Interbank realizar las investigaciones del caso.

“El día 2 de abril yo me acerco a un agente para poder hacer retiro de una tarjeta que yo tenía de depósito de AFP. Ahí tenía un saldo de 500 soles. Como había pasado un buen tiempo, me había olvidado la clave, entonces intenté tres veces y quedó bloqueada en el cajero”, contó en diálogo a ATV.

“A los pocos minutos me llaman de Interbank para decirme que la tarjeta había sido bloqueada. No podía hacer ninguna transacción porque al día siguiente era domingo, el lunes era la huelga de transportistas aquí en Huancayo, entonces el día martes 5 de abril recién me acerco al banco. Lo primero que hago es ir a los cajeros que estaban afuera y me dicen que mi tarjeta estaba bloqueada. Me acerco a una señorita para pedir ayuda y me hacen pasar a ventanilla, me atienden, me dan el dinero y me retiro”, añadió.

Casi dos meses después, en junio, Sarela detalla que se acercó nuevamente al banco Interbank para realizar un trámite, pero grande fue su sorpresa cuando le informaron que tenía dos letras atrasadas de un préstamo que ella jamás solicitó.

“Me dijo que el 3 de abril me habían hecho un préstamo. Hice los reclamos y el banco me responde que yo había hecho esa transacción, recargas de teléfono, pagos, entre otros, vía online. Un promedio de S/14.900. Hasta habían creado un seguro interbancario”, señaló.

Indicó que para ella sería mucho más fácil hacer un préstamo con Interbank a través del convenio que tienen con el sector educación, pues los intereses son mucho más bajos. “Este supuesto préstamo me lo han puesto para pagarlo en 48 meses con un interés de S/11.591″.

“Yo me niego a pagar ese préstamo porque no está dentro de mi presupuesto pagar un préstamo que yo no he realizado. El banco tiene que investigar dónde está ese dinero. Yo no voy a ir a averiguar dónde está el dinero”, aseveró.

Además, comentó que nunca ha hecho transacciones por aplicativo y que ni siquiera tiene la app de Interbank instalada en su celular. “Siempre me he acercado personalmente ha sacar préstamos”.

