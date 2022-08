Cámaras de seguridad registraron como un sicario asesinó de dos disparos a un bodeguero, en el distrito de Los Olivos. El hecho ocurrió a las 10:30 p.m. del último miércoles cuando el asesino llegó a la tienda a bordo de una moto.

De acuerdo a América Noticias, el sujeto -con el rostro descubierto- se hizo pasar por un cliente y pidió una gaseosa. Cuando la víctima Patrocinio Casavilca Huayhua iba a entregarle la bebida, recibió dos disparos, una en la cara y otro en el hombro. Tras perpetrar el crimen, el sicario corrió hacia la moto donde lo esperaba su cómplice y escaparon.

“Era un motorizado. No pude ver la placa. Era una moto lineal. El piloto tenía un casco blanco y el venezolano que disparó, que ejecutó era de tez blanca, alto y flaco”, indicó el hijo de la víctima.

Fue uno de los hijos de Patrocinio quien, al oír los disparos, fue a la tienda y encontró a su padre tendido en el suelo desangrándose. De inmediato llamó a los bomberos y lo llevaron a un hospital, pero lamentablemente la víctima murió en el camino.

“Salgo corriendo a ver la tienda, no encuentro a mi papá parado, no lo encuentro. Lo veo en el suelo a mi hermano gritando: ‘mi papá’. Que busquen al culpable y que diga todo. Tan solo pido justicia por mi padre, nunca fue una mala persona, me enseñó tantos valores que hoy en día le agradezco tanto”, señaló el hijo del bodeguero.

Según el matinal, este asesinato obedecería a una amenaza o extorsión. La familia tiene varias hipótesis, pero principalmente creen que este sicario fue enviado por un familiar porque venían discutiendo por un local. “Ella juraba que era su puesto. Tenían discusiones con mi papá”.

También sospechan de una supuesta deuda que la víctima tenía y de las amenazas que recibió hace medio año en su ex trabajo por cobro de cupos

“Mis tíos me contaron hoy día recién que recibieron unas llamadas diciendo que tenían que pagar una deuda. Nosotros no tenemos ningún tipo de deudas, no tenemos problemas con nadie. Estaba siendo extorsionado por una empresa en que mi papá trabajaba por cobro de cupos a motos”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

El Ministerio de Salud informó sobre la ampliación en en el rango etario para la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. En este video te contamos todos los detalles de cuáles son los requisitos y a quiénes les corresponde.