Bono 600 soles: ¿cómo registrar mi caso si no puedo cobrar la ayuda económica del Gobierno? Los beneficiarios del bono 600 soles cuentan con una plataforma para registrar sus casos si no pueden cobrar por problemas como suplantación, no hay depósitos o cambio de perceptor. Te explicamos todo lo que necesitas saber.