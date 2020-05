La propagación del coronavirus en el Perú, obligó al Gobierno a decretar el Estado de emergencia nacional así como el asilamiento (cuarentena). Por ello, muchas actividades laborales se han visto afectadas y, por ende, un gran número de peruanos perdieron sus empleos. Este grupo de ciudadano pide apoyo del Gobierno y, finalmente, ha llegado una respuesta.

Como se sabe, una de las medidas que el Ejecutivo dispuso para ayudar a la población a sobrellevar la pandemia, es la entrega de diferentes bonos, enfocados principalmente en la población en situación de pobreza y pobreza extrema. Para ellos, se ha venido entregado el bono Yo me quedo en casa, Independiente y Rural. Así como el último complementario: Bono Familiar Universal.

Esta asignación económica es de 760 soles y completará el universo de 6.8 millones de hogares a nivel nacional en pobreza y pobreza extrema del ámbito urbano y rural. Ahora bien, el Midis también dispuso que los peruanos que no fueron incluidos en este grupo de beneficiarios tengan la posibilidad de inscribirse para recibir la ayuda.

En ese sentido, la preguntan que se vienen haciendo los peruanos, sobre todo en redes sociales, es qué pasa con los trabajadores que perdieron sus empleos por la cuarentena y la emergencia sanitaria y que no cumplen con los requisitos establecidos por el Midis para acceder al Bono Familiar. La respuesta llegó por parte de la titular del ministerio.

¿SI PERDÍ MI TRABAJO, PODRÉ ACCEDER AL BONO FAMILIAR UNIVERSAL?

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, sostuvo que las personas que perdieron el empleo durante la pandemia generada por el coronavirus, podrán acceder al Bono Familiar Universal.

Explicó que para ello deberán consignar sus datos en la plataforma Registro Nacional de Hogares (registronacionaldehogares.pe).

“Sabemos que hay un desfase de dos meses en la información de la planilla electrónica, por lo que, si una persona perdió su empleo la semana pasada, aún la tenemos mapeada como trabajador en planilla”, indicó durante una entrevista en Panamericana Televisión.

Luna dijo que lo que busca la plataforma es actualizar la información para así beneficiar a todas las familias que necesitan recursos para afrontar la pandemia.

En otro momento, la ministra señaló que las familias deberán ingresar a la plataforma, para poder validar, complementar o actualizar la información de los miembros de su hogar y así verificar si cumplen con las condiciones antes señaladas para acceder al bono universal familiar.

¿CÓMO ES LA INSCRIPCIÓN AL BONO FAMILIAR UNIVERSAL?

El Midis dispuso la creación del Registro Nacional de Hogares, mediante el cual se atenderá a los hogares que no fueron incluidos al Bono Familiar. Al efecto, la deberá ingresar a la plataforma del Registro Nacional de Hogares del Reniec y seguir algunos pasos.

Ingresa a https://registronacionaldehogares.pe/

Para consultar, deberás ingresar el número de tu DNI y fecha de emisión.

Luego, deberás llenar la información requerida.

La información que coloques será verificada y, posteriormente, sometida a fiscalización para, finalmente, continuar con la entrega del bono.

Si fuiste incluido al nuevo padrón, recibirás el bono como día límite el 15 de junio.

Se recomienda no compartir su información personal, no aceptar ayuda de grupos en redes sociales, no recurrir a tramitadores y evitar mensajes o correos falsos, así como mantener en reserva sus códigos y claves de retiro si utiliza la Banca Celular.

