¡Llegó el gran día! El Gobierno, a través de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Ariela Luna, informó que desde este miércoles 20 de mayo iniciará el pago de el Bono Universal Familiar. Para ello, se hará público una plataforma para que todos aquellos que no han recibido ningún bono del Estado puedan inscribirse y ver si son beneficiarios.

“Hoy ese registro nacional de hogares ya existe, y se va a completar con la plataforma que se va a publicar mañana para que hogares que no estén en ningún bono se puedan inscribir”, indicó la ministra durante su presentación en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, según refiere El Comercio.

¿Cuánto tiempo estará habilitada la página web?

“Son 10 días que va a estar la plataforma abierta. Es para las personas que no están en los otros bonos puedan inscribirse”, precisó.

¿Si me inscribo recibiré el bono 760?

No necesariamente. La ministra aclaró que “la inscripción no significa que se acceda directamente al bono, porque hay un criterio (de selección)”. Es decir, la inscripción a esta plataforma no significa que estos tengan acceso directo al bono para afrontar al COVID-19,

En ese sentido, accederán los hogares que no reciben ingresos permanente (ningún miembro de la familia está en planilla).

¿Quiénes recibirán el bono universal?

La ministra dijo que la plataforma estará disponible para que las personas que no han recibidio ningún bono se inscriban solo durante 10 días.

El bono universal familiar estará destinado a los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, que sean beneficiarios de programas sociales como Juntos o Pensión 65, que no se encuentren en planilla tanto en el sector público o privado y aquellos que no hayan recibido otros bonos. Luna precisó también que si el hogar presenta un miembro con ingresos mensuales mayores a S/ 3,000 será excluido de la entrega del subsidio.

¿Cómo cobrar el Bono Rural de 760 soles?

Con la finalidad de que no se produzcan aglomeraciones de personas dentro y fuera de las agencias bancarias, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) informó que “viene implementando una plataforma virtual en la que, a través de internet” para que “los usuarios puedan acceder de manera virtual al cobro de subsidios a través de 4 modalidades”:

Depósito en cuenta

Billetera electrónica Tunki

Banca móvil o celular

Giro por ventanilla (en esta opción el usuario podrá programar la agencia bancaria y el día que más le sea conveniente)

