Un grupo de padres de familia que acampan en las afueras del hospital del Niño, a la espera de obtener una atención médica e información sobre sus hijos que se encuentran internados, pasarán la celebración de la Navidad en los exteriores del citado nosocomio.

La mayoría de los familiares refirieron que provienen de diferentes regiones del país, pero que tuvieron que trasladarse a la capital para que sus hijos puedan recibir una atención más especializada. Vale recordar que el personal del mencionado hospital les informa periódicamente sobre el estado de sus familiares.

“Vengo de Iquitos. Estoy desde el 7 de diciembre acá en Lima, pero desde hace dos meses estoy en carpa. Gracias a todos de Lima quienes nos ayudan con alimento. Por favor quisiera pedir que mi niño ahora está grave y que tal vez un doctor esté pendiente de mi bebe Ángel que está en cardiología”, contó una madre de familia, quien añadió que tiene otros dos hijos que se quedaron en Iquitos con su suegra.

A inicios de este año, el Hospital del Niño logró habilitar ciertos espacios dentro de sus ambientes para que los familiares puedan dormir en una camilla, esto dependiendo de la gravedad de cada infante. Al respecto, otra de las madres de familia que acampa en el hospital del Niño desde el pasado 11 de agosto refirió que está a la espera que su bebe sea internado.

“Tiene microcefalia. Su cerebro está dañado y a parte es un bebe sin manito. Con estos medicamentos solo le calma. Me dicen que no hay camas y que tengo que traerlo para consultar externa y le digo que no tengo dinero. Hace unas semanas atrás recién lo he asegurado”, relató la madre del bebe de seis meses.

Como se recuerda debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, no se permite que ningún familiar permanezca dentro del centro médico.

