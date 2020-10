El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que los postulantes a la licencia de conducir que pasen las evaluaciones de manera irregular serán sancionados con una multa de S/4.300.

Un comunicado del sector precisa que esta sanción responde al Reglamento Nacional de Licencias de Conducir. Asimismo, se procede con la inhabilitación de cuatro años, como mínimo, para obtener o revalidar el brevete.

Asimismo, detalló que los centros médicos encargados de evaluar a los postulantes a una licencia de conducir (nueva, por revalidar o recategorizar) deberán contar con cámaras de video en la parte externa de cada consultorio, con el propósito verificar que se cumpla con todo el proceso de evaluación.

En ese sentido, explicó si el ciudadano no aparece en ningún video cuando se haga la revisión respectiva, serás sancionado.

Además, detalla que para reforzar el procedimiento de expedición de los certificados médicos, el postulante deberá realizar el registro de identificación biométrica, al inicio y final de cada etapa de la evaluación médica (laboratorio, psicología, medicina general, otorrino y oftalmología), de forma conjunta con el médico que realiza la evaluación.

Falsos tramitadores

El MTC advirtió a los ciudadanos a no dejarse sorprender por falsos tramitadores que ofrecen entregarte la licencia de conducir sin realizar ningún trámite y en poco tiempo a cambio de dinero.

La directora de Circulación Vial, Janet Arias, informó que en provincias se registraron casos en los que algunos malos elementos están aprovechando las redes sociales para captar a sus víctimas y sorprenderlos con la finalidad de estafarlos.

Por ello recomendó no dejarse engañar por personas que se hacen pasar por funcionarios del MTC y recordó que el sector Transporte y Comunicaciones no contrata a tramitadores, tampoco tiene otras páginas web que no sea la oficial.

Precisó que, en Lima Metropolitana, los pagos solo se realizan en el Banco de la Nación y en provincia en los gobiernos regionales.

El costo total por derecho de licencia es de S/24.50 en Lima. En provincia es variable, depende de cada gobierno regional. El precio para la evaluación de reglas y manejo en Lima, a cargo del Touring Automóvil Club del Perú, es de S/58.48 (ambos exámenes).

El examen médico es variable debido a que son entidades privadas y no hay un estándar, hay muchos centros médicos en Lima y provincias.

