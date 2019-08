Una adolescente de 14 años fue golpeada por un grupo de compañeras de la I.E. Nicolás de Piérola, en El Agustino, el último viernes.

Cuando la estudiante se dirigía a su casa, cerca de la 1:30 p.m., fue sorprendida por, al menos, cinco adolescentes, entre ellas, una de su salón y otra de tercero de secundaria.

Según Vanesa Altuna, a su hija “le cubrieron el rostro con una casaca” para propinarle “patadas en sus partes íntimas y la cervical. Está viva gracias a Dios”. “Mi hija tiene arañones en la cara y las piernas hinchadas”, declaró, tras añadir que la menor venía sufriendo bullying escolar desde marzo de este año.

“La acosaban, la insultaban. Ella me dijo: ‘Mamá, en julio me cambias de colegio’. Fui a hablar con la auxiliar, pero no hizo nada. Acudí al director y dijo que iba a llamar a los padres de las escolares”, señaló.

Altuna contó que su hija no quiere volver a la escuela y que está muy afectada física y emocionalmente. “Pido que cambien de colegio a esas escolares agresoras”, solicitó.

REINCIDENCIA

Padres y vecinos mostraron videos de agresiones protagonizadas por las mismas escolares a metros del colegio, los cuales fueron publicados en Facebook.

Killa Miranda, directora regional de Educación de Lima, dijo que el director del colegio -tras la queja de Altuna- citó a los padres de las agresoras, pero nunca acudieron. Prometió que tomarán medidas correctivas y buscarán recuperar la convivencia en la I.E. con apoyo de psicólogos, trabajadores sociales y docentes.