Desesperados se encuentran los familiares de Walter Junior Alvarado Velásquez, quien desapareció cuando se encontraba viajando de Jaén a Tarapoto, en San Martín. Según detalló su hermana, el reporte de GPS del celular del joven indica como último movimiento un lugar cercano al peaje Pedro Ruiz de IIRSA NORTE, ubicado en la región Amazonas. “Desde ahí el GPS ya no tiene cobertura y no sabemos más, debido a los deslizamientos que han existido las carreteras han quedado cerradas, pero nos han informado que ya los carros han pasado y al momento no sabemos nada de él”.

Agregó que ante la falta de información sobre el paradero de Walter Junior, su padre se encuentra viajando para obtener respuestas, por lo que invoca ayuda a quienes vivan en el lugar para hacer una búsqueda en hospitales así como en la zona.

“Al momento la policía dice que no hay reporte de heridos, accidentes o alguna cosa de mayor gravedad , pero otra información nos dice que el deslizamiento se ha llevado a tres carros, pero que lograron salvar a las personas, es una incertidumbre terrible”, comentó su familiar.

Agregó que su hermano viajaba con su amigo Oscar Sandoval Ascona. “Estamos en comunicación con la policía, pero necesitamos más ayuda. Ambos se desplazaban en una camioneta de placa BEN 778, color Gris. Cualquier información que tengan escribir o llamar al 942198446. Se los agradezco”, acotó.