Nadie quiere pasar solo las fiestas de fin año. Muchos peruanos se vuelcan por estas fechas a Internet para buscar pareja sentimental. Y es que faltando pocos días para Navidad, hallar a su “media naranja” se ha convertido en el mejor regalo que desean recibir.

Solteros, divorciados y viudos peruanos vienen navegando, a través de una serie de aplicativos de citas, con la esperanza de encontrar al amor soñado, antes que den las cero horas del nuevo año.

Ese es el caso de Víctor Trinidad, ingeniero electrónico de 37 años, quien cansado ya de varias decepciones amorosas, un divorcio y hasta otras cinco dolorosas separaciones, según narró, decidió por primera vez probar suerte en estos aplicativos románticos.

“Un amigo me recomendó crearme una cuenta en uno de estos aplicativos. Él conoció hace tres meses a su enamorada. Recién me lo he creado hace cuatro días. La pandemia la he pasado solo. Quisiera encontrar a una buena chica, que nos intercambiemos regalos de Navidad y todo esas cosas. Tengo trabajo estable, pero mala suerte en el amor. No me importa la nacionalidad”, contó a OJO.

Las páginas web o aplicativos virtuales de citas románticas como Match, Badoo, Conexión, OkCupid y Ourtime registran un incremento de visitas y usuarios por estas fechas, según comprobó OJO.

“Hay que saber dónde buscar. Si vas a Tinder, en la mayoría solo son ‘amores pasajeros’; Facebook parejas es una buena opción, pero hay una alta demanda y competencia. Recomiendo buscar en páginas sentimentales serias, o inclusive en las que puedas pagar algo simbólico, pero vale la pena. Allí conocí a mi novio, tenemos tres años de relación y ya nos vamos a casar”, contó a OJO la joven contadora Rebeca Vigil (33).

Amor propio. La psicóloga Allison Hernández estimó que por estas fechas la visita de los peruanos a las páginas virtuales de busca parejas puede crecer entre 20% y 40%. “Muchos salen ya de vacaciones. O ya han tenido varias fracasos amorosos en el año que se va. La Navidad, Año Nuevo y San Valentín son fechas que ponen sentimentales a varios”, señaló.

Sin embargo, para la especialista todo este gran movimiento y apuro de varios peruanos en buscar una pareja antes de que acabe el año responde a que “no saben estar solos”.

“Nuestra felicidad no depende de una persona, sino de nosotros mismos. Son muchos los que llegan a consulta y nos cuentan que no saben estar solos y estas fechas para los solteros, que sufren de cierta dependencia emocional, les pone ansiosos y no miden acciones para saciar esa soledad. Hay que apelar por el amor propio, siempre”, dijo la psicóloga Fernández a OJO.

OJO AL DATO

Hay peruanos que en redes sociales bromean y ponen anuncios en que se “alquilan” como pareja sentimental para pasar el fin de año.

LA CIFRA

882,000 SOLTEROS

peruanos buscan una pareja sentimental en el aplicativo de Facebook a la fecha.