La venta de medicamentos genéricos que se usan para aliviar los síntomas del COVID-19, como el paracetamol, está garantizada y se descarta un desabastecimiento o incremento de precios, aseguró Carla Sifuentes, directora de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (Anacab), que agremia a seis cadenas de boticas (2400 locales a nivel nacional), a OJO.

“Lo que está ocurriendo en el canal de dispensación que somos la cadenas de boticas y las farmacias, es que, así como en otros sectores, también nosotros no estamos exentos a tener el personal contagiado por el alto nivel de propagación del virus. La buena noticia es que sí hay stock, lo que hay es demora en la cadena de abastecimiento por los contagios (entre los trabajadores), pero poco a poco se está reestableciendo el norma funcionamiento de toda la cadena logística, que arraca desde los fabricantes y laboratorios, explicó.

Debido a los contagios de trabajadores en este servicio, que se está dando a nivel nacional, Sifuentes agregó que es natural que haya lugares en donde no se esté colocado el producto, pero no significa que no haya stock. Justamente, en un recorrido por farmacias de Breña, no se encontró paracetamol ni panadol antigripal. En regiones como Tumbes también se percibió esta falta de medicinas.

Sifuentes negó una subida de precio de estos productos relacionados al COVID-19 en las boticas que integran Anacab y, por el contrario, recordó que se están manteniendo al igual que en toda la pandemia.

Agregó que hay un aumento en la demanda de manera notoria relacionada al pico de contagios en el país, pero lo que se necesita es que las medicinas estén en el primer nivel de atención. “Lo importante es ayudar a que el Estado esté bien abastecido de medicinas. Si las postas y las farmacias del Estado, que son más de 8 mil en el país, están correctamente abastecidas, un ciudadano va a tener que ir a la farmacia o botica para comprar un producto”, señaló.