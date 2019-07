Callao: Altar del Señor Cautivo de Ayabaca quedó intacto tras incendio que dejó más de 200 damnificados

Una lamentable escena dejó un incendio en el asentamiento humano San Juan de Bosco en el Callao. Sin embargo, un hecho ha llamado la atención de los damnificados, todas las casas fueron consumidas excepto el altar del Milagroso Seño Cautivo de Ayabaca, un santo peruano de origen piurano.

La imagen quedó intacta, rodeado de los restos de las viviendas delas más de 200 personas que lo han perdido todo.

La vecina contó que agradece a la vida que no haya muertes que lamentar. "No se ha quemado nadie, todos están vivos felizmente y gracias a Dios, no como otros incendios donde se queman los niños mueres tanta gente, pero bueno, acá no", contó a ATV Noticias.

Ella contó que mucha gente le tiene fe a este santo en su manzana y que gracias a él no ha visto perdidas humanas. Por el momento, los vecinos piden ayuda luego de haber perdido todo.