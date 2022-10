Vecinos de la cuadra 33 de la avenida Colonial, en el Callao, reportaron que la tarde de este jueves 13 de octubre una extraña sustancia de color marrón y blanco brotó del suelo e inundó parte de la zona.

Según informó RPP, trabajadores de la obra de la Línea 2 del Metro de Lima (construcción que se realiza cerca al lugar) explicaron que la espuma no es tóxica.

Precisaron que se trata de un insumo utilizado para remover la tierra y realizar excavaciones, sin embargo, no detallaron por qué comenzó a emanar del suelo.

“Daba miedo porque algo emanaba del suelo, era algo tóxico. Echaban costales de cemento y nada podía contener lo que estaba emanando del suelo. No nos han dado ninguna explicación pero era fácil darse cuenta que era tóxico porque daba escozor en la garganta”, dijo una vecina a RPP.

Descartan responsabilidad

A través de Twitter, Sedapal señaló que no se trató de un aniego. “El personal operativo de Sedapal está en el lugar y se ha corroborado que la empresa no tiene redes de agua y alcantarillado en el punto de la incidencia. Las redes de Sedapal se ubican a más de diez metros de distancia”, indicó.

De lado, la empresa Cálida aclaró que el incidente no estuvo relacionado con la red de gas natural. Una cuadrilla acudió a la zona y descartó que se haya tratado de una fuga de gas.

Respuesta

La empresa concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima explicó que, mientras se realizaban trabajos de excavación con la tuneladora ‘Micaela’ en la zona de la E-04 Insurgentes, ocurrió una fuga de espuma utilizada para el tratamiento del material excavado, y que “fue controlada rápidamente”.

“El incidente no ha dañado a las viviendas colindantes. La espuma es biodegradable, inodora, no es inflamable y no es dañina para las personas ni para el medio ambiente”, expresó la compañía.

“Lamentamos las molestias generadas a los vecinos, a quienes en todo momento les hemos garantizado la seguridad del caso, para su mayor tranquilidad. Actualmente nos encontramos realizando los trabajos de limpieza para restablecer lo más pronto posible el tránsito en la zona”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Te damos una guía de todos sus recorridos programados para el mes de octubre y noviembre.