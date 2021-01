La policía nacional detuvo a un hombre por presuntamente haber robado un balón de oxígeno medicinal la mañana de este jueves. Según denunció la persona agraviada, el hecho ocurrió mientras estaba haciendo cola para el ingreso al local de Criogas, ubicado en la avenida Alfredo Palacios en el Callao.

El joven narró a América Noticias que su balón de gas desapareció mientras dormía a la espera de que abriera el local administrado por Luis Barsallo, más conocido como el ‘Ángel del Oxígeno’ por vender oxígeno a un precio justo.

“Yo he estado haciendo la cola y me he quedado dormido. Cuando he despertado ya no estaba. No he visto lo que ha pasado, pero las personas que han estado acá lo han visto y lo han señalado a él”, afirmó el joven a América Noticias.

Por su parte, el detenido negó las acusaciones y aseguró que es falso que él haya participado en el hurto. Ambos jóvenes fueron llevados a la comisaria en un patrullero para continuar con las investigaciones por este caso.

El presunto hurto ocurrió en las inmediaciones del local de Criogas. (Video: América)

Barsallo denuncia amenazas y presencia de falsos clientes

Este jueves, el local administrado por Barsallo no atenderán al público debido a falta de garantías para brindar este servicio. La semana pasada, el empresario denunció que ciudadanos inescrupulosos realizan el cobro de hasta S/100 soles por espacios en fila en los exteriores de su local, situado en el Callao, y que además recibía amenazas de presuntos revendedores de este insumo medicinal para los pacientes COVID-19.

“Es sabido por la población nosotros vendemos el oxígeno a S/20 para que llegue a la población necesitada. El caso, es que es indignante que el 60% de lo que vendemos, se lo lleven los revendedores. Eso es lo que más nos molesta e indigna. No podemos seguir así. Si bien es cierto la Policía nos apoya, se necesita un filtro con un buen sistema de inteligencia para detectar a esa gente”, indicó el empresario.

Ante esta situación, la Policía Nacional se hizo presente en la zona para supervisar que las personas que realizan colas tengan pacientes enfermos y no estén aprovechando la situación para la reventa de balones de oxígeno medicinal, como lo denunció esta mañana Barsallo.

