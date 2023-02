Vecinos del asentamiento humano Gambetta Baja Oeste, en el Callao, denuncian que el precio en sus tarifas de agua de este mes se triplicaron pese a no contar con un medidor. A algunos incluso les llegaron recibos por más de S/400.

Ante esta situación, uno de los agraviados acudió a las oficinas de Sedapal para saber porqué hay tanta variación en el precio de su recibo de agua de un mes a otro.

“En el mes de enero salía en el tipo de vivienda domestico y ahora sale multifamiliar no individual . Han duplicado el precio del servicio de alcantarillado”, indicó el denunciante. Según América Noticias, el señor consumió 18 m3 (valor de S/71) en enero, y ahora le vino un consumo de 54 m3. Por lo que este mes debe pagar S/198, casi el triple.

“Yo vivo en la Mz. H. Me he dado con la sorpresa que la tarifa ha cambiado. Si nos fijamos bien, abajo (en el recibo) ponen la ubicación. Mi casa es de tipo N°3 porque tiene tres pisos, que por cada piso hay un punto y ellos están calculando así. La única manera de revertir eso es ponerle un medidor. Yo pido que esta protesta sea para el bien de todos”, explicó el vecino.

Por su parte, una señora que cuenta con medidor en su casa, también denuncia que el precio de su recibo de agua ha ido incrementando mes a mes.

Por ejemplo, en el mes de diciembre 2022 le vino S/122, en enero S/182 y ahora en febrero S/473.20. “En mi casa viven dos personas, es medio lote nada más. El primer mes si vino S/40 a S/50, de ahí vino S/120. Tengo el medidor casi cinco meses. Me obligaron a ponerlo. Me han dicho que tengo que esperar. Van a venir el 24 de febrero. No hay fuga de agua en mi casa”, aseveró.