Una madre de familia denunció que su hijo de 19 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) fue contagiado con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, del Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo al reportaje de Punto Final, el adolescente fue operado sin complicaciones en enero de 2019 debido a que fue diagnosticado con nasofibroma juvenil (tumor). Sin embargo, seis meses después tenía que pasar por otra intervención como parte del tratamiento, pero ahí se le informó a la familia que tenía VIH.

“Con las placas vino el otorrino y me dice ‘su hijo tiene un tumor’ La doctora me dijo su hijo tiene nasofibroma juvenil. Efectivamente abarcaba las fosas nasales y bajaba por la garganta del tumor […] Había urgencia de operar porque él no podía respirar ni por la boca. El tumor abarcaba la garganta, y no podía comer”, refirió la madre.

El joven fue internado a fines del diciembre del año 2018. Para proceder con la primera operación le ordenaron realizarse los exámenes prequirúrgicos, pero debido a la falta de reactivos en el hospital Daniel Alcides Carrión, la madre acudió al laboratorio Gamma Médica, ubicado frente del nosocomio. “Para ese entonces, mi hijo es negativo. Estaba normal. Esta bien”, dijo la progenitora.

El médico patólogo, Jesús Gonzáles Moscoso, director del laboratorio Gamma Médica, informó que al joven de 19 años se le realizó una prueba rápida. “Esta prueba no es cuantitativa sino cualitativa. En el caso de este niño dio negativo, en ese momento, en la primera prueba”, indicó el galeno.

Tras estos resultados, se continuó con el proceso para la intervención y para ello el adolescente fue sometido a el procedimiento de transfusión de sangre. Aunque la operación fue exitosa, la implantación de placas de metal sería rechazada por el cuerpo del paciente. Por ello, luego de varios meses, los médicos del hospital decidieron volver a operar al adolescente.

Entonces, el pasado 20 de agosto de este año, la madre acudió con su hijo al laboratorio Gamma Médica para realizarse el descarte de VIH. Según el documento mostrado por el dominical, el resultado fue positivo.

“Cuando vienen en un lapso muy corto de tiempo a repetirse una prueba [de este tipo] que es muy sensible, la remitimos a un laboratorio de referencia, en este caso Medlab. Ahí le hacen el antígeno-anticuerpo y se detecta positivo”, explicó el titular del laboratorio Gamma Médica.

Tras el resultado, la madre pidió explicaciones al hospital Daniel Alcides Carrión. Según contó que la primera hipótesis que le lanzaron un grupo de médicos fue que la transfusión de sangre podría haber provocado el contagio. Sin embargo, minutos después las trabajadoras de asistencia social del nosocomio le señalaron que el laboratorio era el responsable del examen, agregó.

“Me dijo la asistenta social que su laboratorio es el responsable por darme un examen falso negativo. Entonces corrí y le dije al doctor [del laboratorio]: ‘tu laboratorio es responsable por darme un examen falso negativo. Este me contesto que no. Que este examen garantiza a él [el paciente] estaba bien hasta esa fecha”, explicó.

Luego, galenos del hospital ubicado en el Callao solicitaron otro examen para confirmar la transmisión de VIH. Entonces se le practicó al adolescente la prueba de Western blot, que fue costeado por la familia del paciente pese a que ese cuenta con Seguro Integral de Salud (SIS). En el resultado salió que la “muestra enviada era indeterminada”.

Ante esta situación, los médicos de infectología del nosocomio decidieron analizar la carga viral del paciente. “La doctora me dice que él tiene una carga de PCR 333.000 y CD4 de 11. Con ese diagnóstico mi hijo es VIH”, señaló la madre del adolescente.

El director del laboratorio, Gonzáles Moscoso, afirmó que sus resultados son incuestionables porque para detectar una enfermedad avanzada no se requiere una prueba rápida sino otra como el de Elisa.

“Según tengo entendido el hospital dice que es una infección antigua. Eso me daría la razón porque si es un caso antiguo es difícil detectar los anticuerpos en las pruebas rápidas. Por eso esas pruebas tienen que hacerse a su vez refrendadas por un Western blot”, precisó el galeno.

La madre del joven también relató que los médicos del hospital Carrión le recomendaron que el paciente sea sometido a un examen para descartar si hubo abuso sexual. “Por qué tengo un examen de mi hijo en el mes de diciembre que me dice que estaba bien […] Se me sugirió hacerle un descarte de violación. El hospital me ponía el médico. Dije que no. Voy a hacerle el examen a mi hijo con un médico legista”, precisó.

Extravío de pruebas

El dominical mostró otro documento dirigido al fiscal provincial penal de turno del Callao en el que pone en cuestionamiento el accionar del hospital Alcides Carrión del Callao. Ahí detalla de un “extravío” de los resultados de análisis que descartó la presencia del virus VIH en el joven, y que fue informado a la madre por parte de una doctora del área de Infectología. “Busco en los exámenes anteriores [realizados] a mi hijo y no están en la historia”, indicó la madre, que denunció al nosocomio por lesiones graves contra su hijo.

Juan Luis Herrera, director General de Operaciones del Ministerio de Salud, informó que el sector ha tomado cartas en el asunto y con Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) investigan el caso.

Por su parte, Mila Huamán, directora de la Asociación Soy Austista Y Qué!, cuestionó el actuar de los galenos con el paciente. “Es muy cobarde que las autoridades apelen a su condición. A que no tenga lenguaje o pueda expresarse para poder inventar o decir que habrían abusado de él y ahí se habría contagiado de VIH”, dijo.

Hospital Carrión responde

Tras la difusión del reportaje, la Dirección del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao afirmó que el banco de sangre del nosocomio “cumplió y cumple” con todos los estándares de calidad indicados por el Programa de Hemoterapia y el Banco de Sangre del Minsa.

Mediante un comunicado, el nosocomio señala que “se ha corroborado que el donante de la sangre entregada para dicho paciente tiene todas las pruebas obligatorias negativas, es decir no tiene el virus (VIH), por lo que es imposible que se haya contagiado en nuestro hospital el denunciante”.

Añade que demostrarán con documentos y pruebas esta información que será presentada ante las autoridades correspondientes en su momento.

“En ese sentido, nuestro hospital, sin perjuicio de iniciar acciones legales a que hubiere lugar por los delitos de prensa estipulados en la Constitución y las leyes, revisará todas las acciones que resulten necesarias encaminadas a la protección de su imagen institucional y la profesionalidad de cada uno de los médicos que laboran en esta entidad”, se puede leer en el documento.