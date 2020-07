Con 33 millones de habitantes, Perú es el segundo país con más casos de coronavirus en América Latina, detrás de Brasil, y el tercero en muertes, después del gigante sudamericano y México.

En este contexto, un joven del Callao vive un terrible momento: su madre está grave y a la espera de una cama en Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) en el hospital Negreiros del Callao.

“Estamos esperando una cama UCI que, prácticamente, es imposible. Me dicen que si conseguimos recién puedo sacarla mañana a las 8 de la mañana, o sea, si consigo hoy una cama no puedo sacar a mi madre del hospital. Prácticamente, me están diciendo que espere a que fallezca mi madre”, comentó el joven a Buenos Días Perú.

Reveló que su tío falleció horas antes esperando una cama en el hospital.

