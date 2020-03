“Mira a los ojos, escucha y dales la razón”, se repetirá varias veces el pequeño David Copperfield cuando esté parado frente a su padrastro, el señor Murdstone, quien empeñado en formarlo como un verdadero hombre y corregir sus miedos propios de niño de ocho años, lo mandará a estudiar lejos de su madre, provocando un desenlace doloroso para madre e hijo.

Este es el argumento central de la obra “Cállate, Copperfield”, adaptación de la novela clásica (convertida más tarde en un best seller) del inglés Charles Dickens (Inglaterra, 1812-1870), que presentó el Teatro Británico de Miraflores.

El montaje, escrito por Federico Abrill, pone a debate la vigencia del patriarcado, la masculinidad tóxica, lo heteronormativo (o es azul o es rosado, por ejemplo) y el machismo, conductas normalizadas en todas las sociedades de 1850, que hoy en pleno siglo XXI -pese a los esfuerzos- mantienen vigencia.

“Los padres cometemos el error de exigir a nuestros hijos el camino que funcionó con nosotros, pero no significa que este camino va funcionar con ellos”, refiere el director del montaje, David Carrillo, quien confiesa que esta obra le ha permitido ponerse en los zapatos de su hija de once años y en su yo adolescente.

“Tuve un papá difícil, una mamá en depresión. Mi madre era mayor, pensaba que el psicólogo solo era para personas que estaban locas, no asumió su depresión, me tuvo a los 42 años. Me sentía con una sensibilidad particular, sentía que no encajaba mucho en el colegio de puros hombres”, señala Carrillo.

El montaje de Carrillo aborda la terrible niñez y adolescencia de David Copperfield, protagonista de la historia más personal de Dickens, quien sufrirá la muerte de su padre, maltrato físico por parte de su padrastro, abuso laboral en una fábrica de botellas, la pérdida del amor materno y sobre todo será preso de continuas pesadillas nocturnas, que le harán llegar al punto de no querer dormir.

Con la comprensión de la dulce Peggoty y los consejos de su amigo Steerford, David tratará de sobrevivir al cruel mundo de la calle, la pobreza, el abandono y las leyes del patriarcado.

“Hay una cosa que valoro de los adolescentes de hoy: su capacidad de reafirmación de su identidad. En mi época, todos tratábamos de parecernos, estar en promedio; ahora los chicos buscan potenciar sus diferencias y que tú aprecies esas diferencias”, enfatiza Carrillo.

"Cállate, Copperfield" es una obra montada con objetos itinerantes, para poder ser llevada a otros teatros, incluso del interior del país, y por supuesto, los festivales. Estaremos atentos a sus nuevas fechas.

Datos:

Dirección: David Carrillo

Elenco: Valeria Escandón, Renato Rueda, Claudio Calmet y Piera del Campo