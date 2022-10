El cáncer de mama representa la segunda neoplasia más frecuente en nuestro país, que afecta a las mujeres a partir de los 35 años de edad. Durante el 2021, en nuestro país, se detectaron más de 17.000 casos de esta enfermedad, es decir un 40% más que el año anterior. Asimismo Según GLOBOCAN, de la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC), al año se registran cerca de 7 mil nuevos casos.

Uno de estos casos es el de Doris Elena Pichilingue Queypo. Una mujer de 60 años que ha sido diagnosticada este 2022 con cáncer de mama. “En agosto del 2019 sentí un bulto en la mama y acudí a una clínica para poder realizarse un chequeo, ahí me hicieron una biopsia para descartar cáncer y salió negativo. Procedieron con la operación. Tenía que regresar a consulta para chequearse luego de 6 meses, pero por pandemia no pude hacerlo. Este año, me di cuenta que tenía nuevamente un bulto y por medio de la recomendación de una amiga, acudí a la Liga Contra el Cáncer donde me realizaron nuevamente exámenes y me detectaron que era cáncer”, contó la paciente.

Pichilingue señala que la noticia le sorprendió, pero tuvo el respaldo de sus familiares y amistades para poder sobrellevarlo. “Fue muy duro al inicio porque no esperaba eso, pero de ahí tuve que hacerme de valor”.

El poder de las quimioterapias

La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir las células cancerosas. Sin embargo, es un tratamiento que trae consigo muchos efectos secundarios que impactan de forma emocional por los cambios que se generan en el imagen corporal. Para Doris lidiar con la pérdida del cabello producto de las quimioterapias, ha sido lo más difícil.

“Ver a una paciente oncológica sin cabello, uno dice: “ya voy a pasar por ese proceso de todas maneras”, pero cuando te llega a ti mismo es un poquito fuerte. Uno se prepara para que de alguna forma se vaya cayendo, pero no de esa forma tan traumática, en la que no te puedes ni peinar porque se te sale en cantidad. Hoy en día no tengo nada de cabello, pero ahí vamos”, manifiesta.

Ante esto situación, la Liga Contra el Cáncer, le ha regalado una peluca dentro del programa Tejiendo Sonrisas, para contrarrestar el impacto.

No se olvide de venir hacerse sus chequeos aquí (Liga Contra el Cáncer), es muy importante. La vida es muy importante en sí. Aquí les van a orientar y ayudar en todo. No solamente con las cosas que uno no puede costear, sino que también te ofrecen como a mí una peluca para poder sobrellevar el tratamiento y no sentirme mal”, manifiesta.

Actualmente ella esta recibiendo quimioterapia en el INEN y se le brindará una peluca dentro del programa Tejiendo Sonrisas ya que su cabello se ha caído.

Ganas de vivir

La paciente de 60 años ha decidido llevar todo este proceso acompañada de una sonrisa. “Yo soy bien alegre y trato de mantener ese espíritu para seguir luchando por mi familia”, agrega. Asimismo, cuenta que el significado de la vida le ha cambiado desde que le diagnosticaron cáncer. “Sí, quiero mucho seguir viviendo, deseo seguir viviendo para estar con mis nietos”, acota.

Finalmente, Doris invita ha realizarse sus chequeos preventivos para evitar esta enfermedad que acaba con la vida de 2 mil mujeres al año.

OJO AL DATO:

Durante todo octubre, a través de la campaña “El Rostro del Cáncer de Mama”, la Liga Contra el Cáncer está realizando despistajes clínicos de cáncer de mama, así como de cuello uterino, piel, ganglios y tiroides por una donación de 35 soles en sus centros detectores ubicados en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746) y Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727). Para agendar una cita, ingresar a la web www.elrostrodecancerdemama.com o llamar a la central telefónica (01) 204-0404.

Por cada chequeo que se realice en los centros detectores, otra persona de escasos recursos es atendida gratuitamente en una de sus unidades móviles, consultorios ambulatorios que recorren las zonas más vulnerables del país los 365 días del año

