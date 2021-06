A raíz de la publicación del proyecto de reglamento de la Ley de Urgencia Médica y Atención Integral del Cáncer en el Niño y Adolescente por parte del Ejecutivo, diario OJO se comunicó con un representante del colectivo Ley de cáncer infantil Perú para conocer las observaciones que del mismo tienen los padres de los menores con este padecimiento.

El representante del colectivo manifestó su preocupación porque el pre-reglamento no contempla puntos que los padres consideran fundamentales. “Tenemos varias observaciones. El reglamento no tiene presupuesto y, peor aún, es inconstitucional porque es beneficioso solo para las personas que trabajamos, ¿qué significa?, nosotros somos 1500 padres, de los cuales 200 trabajamos formalmente y más o menos 1300 son informales”, dijo.

El representante del colectivo explicó que los padres con trabajo informal “son personas que viven en las regiones y que trabajan en la chacra o vendiendo cosas como ambulantes y a los que lamentablemente no les van a pagar la licencia, algún bono, no van a tener el pago de las remuneraciones mínimas que se ha pedido”.

Otra preocupación es que en el reglamento se está permitiendo que los médicos por competencia, que no tienen título de oncólogos u oncólogos pediatras, den tratamientos. “Esto es desastroso porque ya tenemos varias denuncias en Susalud a varios médicos que dan tratamiento, pero que no es su competencia y han generado la muerte de muchos niños”, afirmó el representante, quien prefirió no dar su nombre por temor a represalias.

Además, señaló que los padres de familia piden una guía unificada de tratamientos debido a que estos suelen ser diferentes en las instituciones en donde reciben medicación y son atendidos los niños con este mal. “Hemos hecho una lista de cosas donde se menciona todo esto. Le haremos llegar esto al Ministerio de Salud y esperamos que tomen en cuenta lo que pedimos”, dijo.