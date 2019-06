Captan a oso polar agotado luego de caminar 500 kilómetros en busca de comida | VÍDEO

La desesperación y el hambre ha llevado que osos polares lleguen hasta zonas pobladas para busca comida. Esta semana un oso polar fue visto en la ciudad Talnaj en Rusia.

Según informó un medio local, el animal caminó más de 500 kilómetros desde su hábitat natural en el mar de Kara. La disminución del hielo ártico ha modificado los hábitos alimentarios de estos animales.

Pero puede que esta semana se haya visibilizado más este problema por la fotógrafa Irina Yarinskaya del periódico Zapolyarnaya Pravda. Ella capturó a un oso delgado y cansado en una zona industrial. "Está gravemente hambriento, apenas puede parpadear y mantener los ojos abiertos, casi incapaz de caminar", explicó la fotógrafa.

El visible cansancio hizo que no se comporte como el animal salvaje que es. Por ahora las autoridades de Talnaj se encuentran esperando instrucciones desde Moscú para saber cómo actuar ante estos poroblemas frente a una especie en peligro de extinción.

No es la primera vez que un problema así se da, en otras zonas pobladas los osos llegan a buscar comida.

Polar bears going into apartment blocks on Novaya Zemlya. State of emergency announced on the island. Usually they mass on land when there is no ice on the sea... pic.twitter.com/35QcLTiPzJ

— Maria Antonova (@mashant) 9 de febrero de 2019