¡Terrible! Un mototaxista identificado como Alcides Nina Huamán sufrió un terrible ataque por parte de unos delincuentes en Carabayllo, quienes lo cogotearon y secuestraron para robarle su herramienta de trabajo tras negarse a pagar los tan famosos “cupos”.

Los hampones fingieron ser pasajeros hasta que uno baja y el otro coge a la víctima por la parte de detrás. Luego de unos segundos, un auto color negro se detiene a su costado, del cual desciende otro sujeto que se lleva la unidad del trabajador, mientras que a la fuerza lo ingresan al carro.

“Empiezan a cogotearme, me amarran las manos, los pies. Luego contestó una mujer, le preguntaron si era el señor con lentes y le confirmó, y le dijo: ‘si si, lleva lleva’ (...) Desde antes ya me habían mandado mensajes de que tenía que pagar un cupo mensualmente si no quería perder mi unidad”, expresó indignado el colaborador.

Asimismo, Alcides cuenta que durante el ataque pidió ayuda a varios patrulleros de la zona, pero que éstos lo ignoraron completamente. “Sacó la cabeza por la ventana, me miró y se fue, no me hicieron caso”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR