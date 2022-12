Padres de familia del colegio 2025 de Manuel Prado, en Carabayllo, denuncian que fueron estafados por Cinthya Lujan Guerra, quien se hizo pasar como una promotora de eventos y se llevó más de S/4.000.

“Le damos el dinero a ella y nosotros habíamos quedado para el día 17 de diciembre que se iba a realizar la fiesta, pero la señora no salió con varias excusas. Luego quedamos para el 26 y nos dijo que no ya no lo iba a hacer”, indicó una madre de familia a Latina.

Cinthya Lujan debía organizar la fiesta de promoción para 31 alumnos de 6to grado de primaria, sin embargo, este nunca se llevó a cabo.

“Yo tengo el vestido comprado que me costó S/280, que era para la fiesta de promoción, pero la señora Cinthya nos ha ido pasando”, señaló un padre de familia.

En tanto, otra madre de familia pidió ayuda para capturar a la presunta estafadora y que se pueda realizar la fiesta de promoción de los pequeños.

Pagan S/4 mil por fiesta de promoción y los estafan. Foto: Latina

“Nosotros ya estamos cansados de esta situación. Al ver a nuestros niños como nos preguntan si habrá fiesta de promoción. Es un desgaste psicológico que no esté paseando a cada rato. Le hemos dicho que nos devuelva el dinero”, manifestó.

“Quisiera que nos apoyen a cumplir esta ilusión de nuestros niños porque es algo indignante que jueguen con ellos”, instó.