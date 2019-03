Difunden fotografía de Alejandro Toledo detenido en la cárcel (AUDIO)

El expresidente Alejandro Toledo estuvo detenido en la prisión Maguire, ubicada en la ciudad Redwood, según pudo confirmar diario Ojo.

Voceros de la prisión Maguire confirmaron que el expresidente peruano fue detenido, pero que ya no se encuentra bajo custodia.

"Él ya no está en custodia, ya se fue, ya no está en prisión. Aparentemente fue arrestado anoche pero ya se fue. Pero he preguntado y me dicen que ya no está acá", dijo el detective de la prisión.

Sin embargo, la prisión no confirmó bajo qué cargos fue detenido ni si Alejandro Toledo pagó una fianza para salir del lugar en menos de 24 horas.

Cabe resaltar que el abogado de Alejandro Toledo en el Perú negó la detención del expresidente.

Arresto

La noche del domingo, Alejandro Toledo fue detenido por la Policía en el condado de San Mateo, estado de California, tras presuntamente ser hallado en estado de ebriedad.

El arresto se habría dado por el cargo 'drunk in public', que implica que la persona se encontraba alcoholizada en plena vía pública.

Esta es la fotografía de expresidente Alejandro Toledo a la prisión Maguire Correctional Facility al ser encontrado en estado de ebriedad.

Además, se detalla que detenido a la medianoche en California y salió en libertad 3:29 de la madrugada del lunes 18.

