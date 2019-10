El Cardenal Juan Luis Cipriani consideró que el presidente de la República, Martín Vizcarra debe renunciar a su cargo, tras disolver el Congreso el pasado 30 de setiembre.

“Él ha enviado al Congreso a su casa, pienso que falta el segundo paso. La corrupción no la van a combatir quienes están comprometidos con ella. Si el presidente de la República cree que es el momento que todos deben irse a su casa, entonces debe hacer lo mismo”, dijo a través de un video difundido en las redes sociales.

Asimismo, el Cardenal emérito de Lima indicó que “estamos viviendo en un golpe de Estado”, que quebrantaría en los derechos de los peruanos y consideró que no se debe calificar de corrupto a quienes no están de acuerdo con el cierre del Parlamento.

“Que no se imponga un pensamiento único, en el que todos los que no estamos con el cierre del Congreso son unos corruptos. Esto es golpe de estado, entonces empezaremos a ver la persecución, violencia, el maltrato a la gente, porque así funciona”, indicó Juan Luis Cipriani.

Asimismo, cuestionó el apoyo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional le brindaron al presidente Martín Vizcarra.

“Las Fuerzas Armadas no son los que tienen que dirimir dónde está el poder. Les pido que no sean abusivos, no tienen que controlar la libertad de los ciudadanos”, agregó.