Juan Luis Cipriani: "No los voy a dejar, estaré siempre en sus hogares"

En el más reciente programa "Diálogos de Fe", el ahora exarzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani comentó sobre el retiro de su cargo que estuvo por varios años.

Primero, indicó que su retiro no significa el alejamiento total de la iglesia: "hubo el nombramiento, en este momento soy Administrador Apostólico, es decir, cuando nombran a un nuevo arzobispo, él hasta que no se ordena no puede ejercer el cargo. Será el 2 de marzo".

Además, reveló que un momento importante de su carrera fue el viaje del Papa Francisco ya que la autoridad del Vaticano encontró a un pueblo peruano vivo y joven.

También dio las gracias a los ciudadanos y este fue su mensaje: "Enorme agradecimiento al pueblo peruano, esto llevo en el corazón: gracias por haberme ayudado, colaborado, rezado. De mi parte ha sido una amistad llena de oración y esfuerzo. Esa proximidad le dejo al nuevo Arzobispo, una persona muy buena".

Finalmente, se despidió con una bendición y pronunció: "No los voy a dejar, estaré siempre en sus hogares". Con esto terminó el programa.

