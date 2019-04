Carla García arremete contra Nicolás Lúcar por publicar acta de defunción de Alan García

Carla García, la hija mayor de Alan García, criticó duramente a Nicolás Lúcar por publicar el acta de defunción de su padre.

A través de Twitter, la hija de Alan García se mostró enfurecida luego que el periodista hiciera pública el acta asegurando que su cadáver había sido identificado.

"Un tipo que no perdonaba que el criminal de su suegro haya sido indultado (falseando condición médica) y una vez comprobado que además de vendido a Fujimori era mentiroso, volviera a la cárcel. Él mismo me lo dijo. Sube a tu ascensor y no bajes, porquería", fueron las duras acusaciones de Carla García contra Nicolás Lúcar.

En un segundo mensaje, Carla García continuó realizando duras críticas y acusaciones contra el periodista: "Alan está muerto y lo despidieron y acompañaron su ataúd miles de personas. Cuando Lúcar muera no irá nadie, ni siquiera su hijo que tuvo que cambiarse de apellido para que no lo asocien con él".

Antes de este enfrentamiento, Nicolás Lúcar publicó el acta de defunción con el siguiente mensaje: "Alan García está muerto. Antes de la necropsia su cadáver fue debidamente identificado. Mucha gente prefiere creerlo vivo para que vaya preso y no se resigna a que, una vez más, se salió con la suya. Con su suicidio podrá salvarse de la cárcel, pero no de los libros de historia".

