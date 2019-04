Carla García se defiende de sus detractores tras ser atacada por sus acciones

La hija de Alan García, Carla García dejó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram para aclarar a sus detractores que tendrá que salir a la calle para realizar sus compras tras casi diez días del entierro de su padre.

Carla García se defendió de las criticas de sus 'haters', ya que supuestamente la estarían juzgando por sus acciones. Así que antes de generar especulaciones e 'inventen' que salió a divertirse, ella prefirió dejarle claro en redes.

"Señores que todo lo juzgan: quiero informarles que después de casi 10 días, ya no hay nada en la refrigeradora. Entonces, saldré a comprar al supermercado leche, huevos y quizás algunas verduras. Lo dejo escrito para que luego no piensen que salí a divertirme. Sigo triste pero tengo que comprar comida. Sigo con pena pero si alguien me saluda, le sonrío. Es impresionante que haya gente tan mier** que es capaz de tratar de medir en las acciones de uno, si la muerte de lo más querido que tenía le duele suficiente o no", escribió.

HAY MÁS...