Con el 40% de votos válidos obtenidos, según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el excongresista, exministro y ahora virtual alcalde de Surco, Carlos Bruce, se alista para asumir las riendas de este distrito y adelanta a OJO que si debe reunirse con el “diablo” para beneficiar a sus vecinos lo hará.

Usted ha ejercido cargos de ministro y congresista, ¿qué lo animó a ser alcalde?

Bueno, la pregunta más bien sería y ¿por qué no?, yo vivo en Surco desde que tengo cuatro años. Surco es un distrito importante, tiene casi medio millón de habitantes y es el municipio limeño que tiene el más alto presupuesto después de Lima Metropolitana (...). Me parece un buen lugar donde poder servir a los vecinos durante los próximos cuatro años.

¿Cuáles serán las primeras medidas que va a aplicar?

La primera y más importante es el tema de la inseguridad. Vamos a hacer una reorganzación integral de todo lo que es el sistema de seguridad dentro del distrito con la finalidad de mejorar el nivel de vigilancia en el distrito. En segundo lugar, vamos a iniciar el más grande programa de repavimentación de pistas y veredas porque Surco parece una ciudad bombardeada y, en tercer lugar, vamos a reorganizar el sistema de atención primaria.

Sobre los resultado a nivel nacional, ¿qué mensaje está enviando el elector al no haber elegido a Perú Libre ni al fujimorismo?

Normalmente en una elección municipal se toman en cuenta criterios vecinales, pero no cabe ninguna duda que en esta elección se han tomado en cuenta temas de política nacional, razón por la cual las dos fuerzas políticas más importantes que compitieron en la última elección presidencial han prácticamente desaparecido del escenario político nacional e inclusive el limeño ha decidido que su alcalde sea alguien de frontal oposición al Gobierno.

Nuevamente la elección de alcalde ha sido bastante ajustada y la diferencia mínima, ¿es muestra de una población dividida?

Yo creo que vamos a acostumbrarnos a tener más de este tipo de elecciones, ya ha ocurrido en la presidencial y ha vuelto a ocurrir en las elecciones municipales. Estamos fraccionados como país, no cabe ninguna duda, y eso se refleja en la decisión de los electores, creo que en esta elección se optó por opciones democráticas, de defensa de las libertades y la integridad del manejo de a cosa pública y se rechazó opciones que podrían estar vinculadas al gobierno actual. Ese ha sido claramente el mensaje del elector.

Rafael López Aliaga es el alcalde de Lima con menos respaldo ciudadano en los últimos años, ¿cómo debería tomar él esto al asumir el sillón municipal?

Yo creo que Rafael López Aliaga tiene claro el hecho de que no todos los limeños votaron por él y que él tiene que ganarse la buena voluntad de todos, y está tomando pasos en ese sentido...

Sin embargo, en sus primeras declaraciones ha señalado que no se va a reunir con el presidente Pedro Castillo, ¿es para usted un mensaje erróneo?

Lo que ocurre es que el alcalde de Lima es el segundo puesto de importancia política más resaltante, después del presidente, por lo tanto tiene un rol político. Él ha reflejado el sentir de quienes han votado por él, que son gente de franca oposición y que cree que el presidente Castillo no debería continuar en el poder. Él está reflejando el sentir de sus electores. Él tiene una posición difícil de llevar adelante que es el de darle logros a los vecinos de Lima y a su vez mantener su rol de oposición.

Al ser ambos de oposición y no haber un diálogo, ¿qué le podría esperar a Lima?

Es el difícil rol que tiene el alcalde provincial (...). En mi caso, yo voy a tratar de reunirme con el ministro del interior para que los dos hagamos el trabajo para el cual nos está pagando el Estado (...). Por lo menos en lo que a mi se refiere, yo me reúno con el diablo.

¿Se reuniría con el presidente?

Si es que esta reunión con el diablo trae más seguridad a los vecinos de Surco. Obviamente voy a discrepar con el diablo, no apruebo la forma cómo actúa el diablo, pero si él tiene a cargo la seguridad, me reuniré con él para mejorar la seguridad en Surco.

¿Qué panorama político nos espera con Castillo?

Pensar que él va a renunciar por propia voluntad, es un deseo opio de los sueños de opio, no creo que él renuncie porque si lo hiciera probablemente termine preso. No es una salida para él renunciar, el tiene que continuar en el poder, es lo único que le garantiza alejarlo de las cárceles, cosa que él tiene cercano, su cuñada casi una hija está presa, su esposa están por ponerle impedimento de salida del país, él ve esa posibilidad muy cercana y, por lo tanto, renunciar sería facilitarle el trabajo a quienes quieren verlo preso. Eso no lo va hacer nunca. . Él va a intentar quedarse los cinco años que le corresponden en el poder y la oposición va a intentar que eso no ocurre En esa contradicción se va a manejar el actual presidente de la República

¿Cree que el Congreso debería irse con Castillo?

Yo he sido congresista y lamentablemente hablar del Parlamento como si todos pensaran iguales es una injusticia, hay gente dentre del parlamento que ha actuado valiente y patrióticamente enfrantándose al gobierno, y hay una porción de este parlamento que parece que ha caído en actos indebidos y su consciencia ha sido comprada y votan a favor del Gobierno como consecuencia de esos favores que deben haber recibido. Hay dos parlamentos allí, uno bueno y una malo. Lamentablemente, el parlamento malo quita mayoría para tomar las acciones que el Congreso debería tomar y esa es la razón por la cual muchos piensan que mejor es uno nuevo, donde puedan reelegirse los parlamentarios buenos, pero donde podamos sacar a esos congresistas que están vinculados a ciertos partidos políticos que han vendido su alma al diablo.

¿Sí estaría de acuerdo con elecciones generales?

Sí, pero permitiría que se puedan reelegir congresistas.

Y usted, ¿extraña el Congreso?

Si lo extrañara no hubiese candidateado a la alcaldía de Surco. Yo estoy muy entusiasmado con el trabajo que me va a tocar hacer desde el 1 de enero.

OJO AL DATO. Carlos Bruce es el primer alcalde LGTB elegido en el país y señaló que los vecinos han dado una clase de civismo.

