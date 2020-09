Carlos Wiesse Asenjo, el abogado que insultó hace algunos meses a miembros de la Policía Nacional del Perú desde el balcón de su departamento ubicado en San Isidro en pleno toque de queda; hoy en día estaría trabajando como consultor y hasta brindaría charlas a la PNP, según sus redes sociales.

“Qué me vas a cuidar solo, cholo de mi**, yo me cuido solo (...) No tienes plata para estudiar en una universidad, por eso eres policía. Cholos, son bien feítos, empresarios como yo que bajen sus sueldos, ahí los quiero ver. ¡No quiero nada con nadie!”, fue lo que vociferó el hombre en abril de este año.

Tiempo después salió a pedir disculpas públicas, pero los cibernautas hicieron lo suyo y lo criticaron hasta más no poder. Además, el Colegio de Abogados de Lima lo denunció, mientras que la Policía Nacional aseguró que tomaría acciones contra él.

Actualmente, varios meses después, el mismo hombre que minimizó a los afectivos policiales, salió a anunciar que ahora colabora con dicha entidad. A través de su cuenta de Linkedin, Wiesse Asenjo confirmó su nuevo cargo.

