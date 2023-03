América Noticias reportó que la vía del Km 12 de la Carretera Central quedó completamente inundada tras la caída de intensas lluvias en horas de la madrugada.

En las imágenes difundidas se puede observar que los carros transitan a paso lento debido a que la pista tiene agua empozada. Según el matinal, la vía se encuentra inundada desde la primera lluvia que cayó el martes en horas de la madrugada.

“Estoy yendo a mi trabajo. Yo vengo de Chaclacayo. He tenido que bajar caminando hasta casi Morón y luego tomar un auto que me traiga hasta Santa Clara. He caminado alrededor de 1 hora. Quiero cruzar, pero no puedo cruzar”, comentó una mujer.

null null

Vehículo varado

El citado medio también reportó que un vehículo pesado quedó varado en un bypass de Huachipa tras intentar pasar la vía inundada debido a las intensas lluvias.

El hecho ocurrió en la avenida Nicolás de Piérola, donde el camión quedó atascado y con el agua hasta la mitad de la carrocería. El chofer de la unidad fue rescatado por miembros de la Policía Nacional.

Se conoció que en la zona ya hay una máquina hidrojet drenando el agua a fin de retirar el vehículo de la zona y reabrir el tránsito.

Tráiler queda atrapado por el agua y lodo en el by pass de Huachipa. Foto: GEC

Desprendimiento de piedras

Otro de los puntos afectados en la Carretera Central fue el kilómetro 22, donde se registró en horas de la madrugada un desprendimiento de piedras y bloqueo de la vía. Esto tras la activación de la quebrada Los Laureles en Chaclacayo.

Según el citado medio, hay varios vehículos varados en la zona. Además, la caída de un árbol complica más la situación.