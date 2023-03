En septiembre del 2018, Marco Arana dejó a un lado sus miedos y valiéndose de sus habilidades y conocimientos en pastelería y veterinaria decidió iniciar su emprendimiento.

Así creó Huellitas felices - pastelería para mascotas. Si una familia desea celebrar el cumpleaños o día de adopción de su perrito, gatito u otro animalito, en su negocio Marco ofrece tortas, cupcakes, donas y galletas deliciosas y saludables para el engreído de la familia. Diario OJO conversó con él sobre la experiencia de emprender.

¿Cómo aprendiste a elaborar pasteles para mascotas?

Aprendí a hacer tortas gracias a mi madre. Ella preparaba postres para personas y yo desde niño le ayudaba. Poco a poco, experimentando, llegué a preparar tortas para mascotas vistosas, creativas y al gusto del cliente.

¿Fue difícil iniciar tu emprendimiento?

Al inicio tenía temor de empezar algo nuevo, de no gustar, de fallarme a mí mismo. Pensaba que no pasaría de hacer más de 5 tortas y que mi proyecto tenía fecha de caducidad temprana, pero no fue así. A la fecha habré hecho más de 500 tortas.

¿Por qué crees que más familias celebran el cumpleaños de su mascota?

Cuando las salidas estuvieron restringidas por la pandemia se convivió más en familia y muchas tienen una mascota. Eso hizo que los lazos con el animalito se hicieran más fuertes al punto de cuidarlo más y querer pasar momentos bonitos con él.

¿Qué hace especiales tus productos?

La innovación y la creatividad. Hoy en día se pueden encontrar varias opciones de tortas para mascotas. Trato de ser creativo. Si un cliente tiene una idea para una torta temática yo llego a plasmarla. Busco que mi producto sea del agrado del cliente y del gusto de la mascota.

¿Por qué calificas tus postres como saludables?

Al haber estudiado veterinaria sé qué alimentos son aptos para los animales. Mis ingredientes son frutas como manzana y plátano, y tubérculos como camote. En el caso de los cárnicos uso pechuga de pollo, res e hígado y en verduras utilizo beterraga. Todos los ingredientes tienen un valor proteico y nutritivo.

¿Qué te dicen tus clientes tras recibir sus pedidos?

Me agradecen por la calidad del servicio, por la puntualidad en la entrega y por la belleza de la torta. Me envían videos de sus mascotas. Ver que consumen mis tortas con tanta efusividad me llena de alegría porque sé que estoy en el camino correcto. Siempre busco la manera de mejorar en todo el servicio.

Ficha:

Me llamo: Marco Arana Vallejos

Tengo: 26 años

Estudia: Publicidad

Centro de Estudios: Universidad Tecnológica del Perú

Una frase que me gusta: “Siempre sumando”

A los que no se atreven a emprender les diría: “Atreverse es mejor que arrepentirse”

5 años de creado tiene su negocio.

Busque el emprendimiento en Instagram: @huellitas_felices.oficial y en TikTok: @huellitas_felices