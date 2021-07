La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que este fin de semana clausuró tres locales del centro de la capital por operar durante el horario de toque de queda. En total se intervino a 200 personas que consumían licor e incumplían las medidas establecidas por el Gobierno para prevenir el contagio del COVID-19.

Agentes de la Gerencia de Fiscalización de la comuna limeña intervinieron los establecimientos nocturnos Vichama, El Balcón de Camaná y un restobar en la primera cuadra del jirón Puno. En estos locales los asistentes consumían bebidas alcohólicas en espacios reducidos, sin cumplir con las medidas de bioseguridad correspondientes.

El personal de la MML señaló que la gran mayoría de personas no usaba la mascarilla de protección para evitar la propagación y contagio del COVID-19. Asimismo, comprobó que en los tres locales se superaba el aforo permitido.

“Debido a la poca presencia policial, todos los clientes abandonaron inmediatamente los bares, evitando ser sancionados con una multa por desacatar las normas vigentes durante el estado de emergencia”, señaló la comuna de la capital en un comunicado.

A los dueños de los establecimientos Bar Cultural Vichama, ubicado en el jirón Carabaya 945, y El Balcón de Camaná se les inició un proceso sancionador, se les impuso una multa de S/ 2,640 a cada uno y se dispuso la clausura hasta que se regularice la conducta infractora.

Por su parte, el restobar que se encuentra en jirón Puno 135 no contaba con certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), emitido por la entidad edil. Por esta falta grave se impuso una multa de S/ 8,800 y se ordenó la clausura del negocio.

Las reuniones sociales se encuentran prohibidas en todo el país, debido a la pandemia por COVID-19. En Lima y Callao, el toque de queda rige de 12 a.m. a 4 a.m., por lo que la ciudadanía no puede salir de sus hogares, salvo una emergencia o por trabajo, durante ese rango de horario.

