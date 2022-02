En el contexto del “Día contra la falsificación de medicamentos”, que se conmemora cada 10 de febrero, la Municipalidad de Lima (MML), el Ministerio de Salud (Minsa) y la Policía Nacional intervinieron, en un operativo conjunto, una galería de la avenida Emancipación por vender medicamentos y productos sin registro sanitario y de dudosa procedencia.

La MML detalló que agentes de Fiscalización, policías de la Dirección de Seguridad del Estado y personal de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro ingresaron a ocho stands ubicados en la galería conocida como El Canchón, ubicado en la Av. Emancipación 569, y hallaron cinco mil medicamentos y material quirúrgico en mal estado de conservación, con fecha de expiración vencida y en algunos casos con logos de instituciones del Estado.

Los policías decomisaron tabletas, antibióticos, sueros e inyectables, así como dispositivos biomédicos como sondas nasogástricas, catéteres, suturas, y cosméticos como gel depilatorio, cremas humectantes, mascarillas faciales, entre otros productos de alto riesgo sanitario.

“Estos productos ponen en serio riesgo la vida de las personas, ya que no están en buen estado de conservación, además, los espacios donde los venden no reúnen las condiciones adecuadas para el almacenamiento que deben tener los productos farmacéuticos (…) es importante sensibilizar a la población para que adquiera los productos en lugares autorizados y no en lugares informales”, expresó el titular de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas (Demid) de Lima Centro, Pedro Yarasca.

Los miembros de Fiscalización de la Municipalidad de Lima iniciaron un proceso sancionador contra estos locales e impuso una multa de dos UIT (Unidad Impositiva Tributaria), equivalente a S/9,200, por fabricar, comercializar y almacenar productos farmacéuticos no autorizados por Digemid y dispuso sus clausuras.

