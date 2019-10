Un trabajador de la Corte Superior de Justicia de Lima es acusado de violar a una trabajadora de limpieza de 24 años, que labora en la mencionada sede del órgano judicial. El hecho ocurrió el sábado 5 de octubre en el séptimo piso del edificio Javier Alzamora Valdez, ubicado en la Av. Abancay, en el Cercado de Lima.

Se trata de Juan Carlos Hidalgo Jara (58), quien laboraba en el área de archivo, según informó América Noticias. El hombre fue denunciado el mismo día en la comisaría de Cotabambas.

De acuerdo a la denuncia policial, Hidalgo Jara habría interceptado a la mujer en las escaleras del séptimo piso del edificio. La agraviada relató a su supervisor que cuando estaba limpiando fue agarrada por el cuello por el agresor y luego fue arrastrada hacia los servicios higiénicos, donde se consumió el acto.

Ante esto, el sujeto trató de justificar su accionar, indicando que, “siempre su actitud de ella era, me aceptaba y luego me rechazaba, me aceptaba y me rechazaba”, dijo en la comisaría.

La Corte Superior de Justicia de Lima, condenó lo ocurrido e informó que se inició acciones legales para dar por culminado, de manera inmediata, el contrato que sostenía el denunciado con la institución. Asimismo, expresaron su apoyo y solidaridad con la agraviada.

Mediante un comunicado, añadió que se procedió a poner al trabajador implicado a disposición de la Policía Nacional y del Ministerio Público; y que la Corte de Lima brindará las facilidades a las autoridades para que realicen las investigaciones del caso e impongan las drásticas sanciones que correspondan con arreglo a ley.

“Asimismo se solidariza con la víctima de este lamentable suceso e informa que se brindará todo el apoyo en estos momentos difíciles, para lo cual se ha dispuesto lo pertinente a la Oficina de Personal de la Corte”, se puede leer en el documento.

RPP Noticias informó que la Fiscalía Especializada en delitos de violencia a la mujer de Lima solicitó al Poder Judicial el inicio de un proceso penal bajo mandato de prisión preventiva por nueve meses contra Juan Carlos Hidalgo.

Tras el pedido, el Juzgado Penal de Turno de la Corte Superior de Justicia de Lima anunció que programó para este martes 8 de octubre a las 11:00 a.m. la audiencia de prisión preventiva. Diligencia será privada debido a la naturaleza del delito.