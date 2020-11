La Policía Nacional del Perú (PNP) se pronunció sobre el caso del hombre identificado como Alexander Salas Condori (28), quien el último domingo fue herido por un impacto de bala a la altura del pulmón en los alrededores de la manifestación en el Cercado de Lima.

La institución policial detalló que el hecho ocurrió durante una intervención policial.

Mediante un comunicado, la Policía sostuvo que este último domingo, “aproximadamente a las 9:30 p.m. se ejecutó una intervención policial por el alférez PNP Jesús Aramburú Wong, junto a ST1 PNP Alonso Moreno Marcelo, S2 PNP Jorge Pérez Jauregui y el S3 PNP Fidel Rodríguez Huayta. Durante esta actividad resultó herido por arma de fuego Alexander Salas”.

“Entre jirón Camaná con la avenida Emancipación, resultó herido por arma de fuego Alexander Salas, el mismo que fue evacuado de inmediato al Hospital Dos de Mayo para su atención”, se lee en el comunicado de la PNP.

Sin embargo, la familia de la víctima sostuvo que el comunicado no es preciso debido a que el joven de 28 años no participó en la marcha y no entiende a qué se debe la intervención policial. Añadieron que Salas Condori se encontraba por el lugar luego de participar en una cena con algunos amigos.

“Ahorita no se sabe nada, lo están operando. Hasta donde yo sé, él se fue con sus amigos a cenar y sucedió (que fue herido por bala). Lo que quiero es que se investigue todo”, declaró uno de los familiares en América TV. Además, precisó que Salas fue auxiliado por otras personas que estaban en el lugar.

Por otro lado, en el mismo comunicado, la Policía aclaró que durante las manifestaciones desarrolladas el domingo, no se usó material lacrimógeno, perdigones de goma, ni otros elementos.

“Con relación a la intervención antes detallada, la Policía procedió a poner en conocimiento del Ministerio Público a fin de que se realicen las investigaciones y se establezca la forma, circunstancia y presuntas responsabilidades que pudieran tener los participantes e dichos hechos”, enfatizó la Policía.

Dos ciudadanos resultaron heridos tras manifestaciones el último domingo. (Video: América TV)