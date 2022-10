Jeniffer Mendoza denuncia que fue golpeada brutalmente por Grace Suzanibar, quien práctica Artes Marciales Mixtas (MMA). El hecho se produjo el último fin de semana cuando la víctima salía de su trabajo en la discoteca Boulevard Club, ubicada en la cuadra 2 de la Av. Bolivia, en el Cercado de Lima.

Según contó la agredida a Buenos Días Perú, ella conoció a Suzanibar una semana antes de la agresión. En dicha ocasión, su jefe Jesús la reunió con su agresora y otras personas en una vivienda para conversar sobre su pago.

“Nos sentamos un momento y colocan mochilas en una silla, entre ellas, la de ella. Y ahí le roban a ella, es Jesús (mi jefe) quien le roba, tengo videos”, indicó. “Ella le encarga la mochila a él, ella desapareció. Solo estaban otras personas del trabajo. Jesús sacó sus chocolates de su mochila”, añadió.

Luchadora confundió a mujer con ladrona

Sin embargo, no fue hasta una semana después que Suzanibar llegó al trabajo de Jeniffer Mendoza y la increpó de haberle robado. Es entonces que la agarró de los pelos, la tiró al suelo, comenzó a golpearla y patearla en varias oportunidades. Pese a los esfuerzos de las personas que estaban con la agraviada, no logran separarla hasta varios minutos después.

“ Los hechos pasaron a las 6 a.m. cuando yo me retiro de mi trabajo. Me tapo el rostro, esa ha sido mi única defensa porque ella práctica artes marciales. No sé si estaba ebria, drogada, pero yo no entendía la razón porque me había agredido. Ella es una boxeadora, practica MMB, vale todo. Es mucho más alta que yo”, indicó.

Tras la agresión, la joven acudió a la comisaría de Alfonso Ugarte donde denunció los hechos. Ella cree que Suzanibar fue incitada por su jefe y otros dos trabajadores de la discoteca para que la golpeen, pues no entiende porque una semana después de su encuentro recién la buscó para acusarla de robarle.

“Esta persona ha sido incitada para que me agreda. En la espalda tengo moretones, tengo una bola” , puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO

Te damos una guía de todos sus recorridos programados para el mes de octubre y noviembre.