Giuliano Ramírez Bravo, de 43 años, obrero que quedó atrapado tras la caída de un tanque de concreto sobre él, logró ser rescatado tras casi de 16 horas de trabajo por parte del personal del Cuerpo General de Bomberos y la Policía Nacional.

De acuerdo a América Noticias, el hombre debía demoler la estructura de aproximadamente 10 toneladas de peso con una excavadora con martillo hidráulico como parte de una obra que se ejecutaba al interior de un predio ubicado en la cuadra 24 de la Av. Argentina, en el Cercado de Lima.

Sin embargo, cuando intentaba derrumbar uno de los cuatro pilares de soporte el tanque colapsó cayendo sobre la cabina de la maquinaria, sepultándolo por completo. El accidente ocurrió a las 3 de la tarde del martes. Al lugar llegaron bomberos y paramédicos para auxiliar a la víctima.

Rescatan a hombre atrapado tras caída de tanque

Lo rescataron

Según Jorge Canal, jefe de brigada de la IV Comandancia Lima Centro, el agraviado fue trasladado al hospital Loayza para su atención inmediata.

“La persona que ha sufrido este accidente ha pasado casi 16 horas por un estrés emocional bastante severo, no ha dormido, no ha ido al baño, no se ha alimentado como debe ser y ha sufrido lesiones en sus extremidades inferiores. Ha tenido una fractura en su pierna izquierda, un traumatismo bastante severo a consecuencia del colapso estructural del tanque de agua que finalmente atrapa a la máquina y por ende a él dentro de su cabina”, indicó.

Obrero quedó atrapado por 16 horas. Foto: Foto: César Grados/GEC

Respecto al accidente, señaló que será materia de investigación qué causó el colapso de la estructura. “Todas las empresas que trabajan en construcción, en este tipo de demoliciones, tienen toda la experiencia para hacer estos trabajos. Hay algunas situaciones fortuitas que serán materia de investigación”.

Paralizan la obra

El citado medio informó que la obra estaba siendo ejecutada por Dimexa S.A. y que tenía permiso de la Municipalidad de Lima para realizar estos trabajos de demolición.

Horas después del accidente, fiscalización de la comuna limeña llegó al lugar y efectuó la paralización de la obra por incumplir con las normas de seguridad.

Obrero quedó atrapado por 16 horas. Foto: Foto: César Grados/GEC