Chef peruano es campeón en concurso internacional de gastronomía

Un cocinero peruano recibió la máxima condecoración del Premio ‘Miradas 2019’ que premia a los mejores chefs a nivel internacional.

Pedro Heinz Gómez Villacorta de tan solo 22 años fue el más destacado en el certamen que se realizó en Buenos Aires, Argentina y mostró su talento en la gastronomía norteña.

El natural de La Libertad declaró a Satélite: “Realmente estoy emocionado por recibir este hermoso galardón que reivindica la gastronomía, y ahora a Dios gracias Virú está en los ojos del mundo, Argentina ya sabe que en Virú se tiene la mejor gastronomía y están admirados por ello”.

“Mi profesión me ha hecho pasar miles de cosas, me hizo conocer gente buena como también mala, personas que te sonríes y cuando te das la espalda te traicionan, como también me ha hecho conocer gente linda. Me ha costado mucho sudor, lagrimas, la enfermedad de estrés que tengo, pero para uno eso trabaja para ser reconocido, para que la gente entienda que ser chef implica mucha responsabilidad. Este reconocimiento es algo que me motiva a seguir adelante, llegar a mi Virú a seguir trabajando para todos ustedes”, escribió el chef Pedro Heinz Gómez Villacorta en su Facebook.

Cabe resaltar que el Premio ‘Miradas 2019’ también reconoció a Gastón Acurio como mejor cocinero en su ocasión.

