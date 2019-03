Chile busca que Perú acepte la denominación de origen de pisco para ambos países

Luego que el ministro de la agricultura de Chile, Antonio Walker propuso al Perú que reconozca la denominación de origen del pisco como chileno y peruano, Rogers Valencia, representante de nuestro país le respondió.

El ministro de Cultura peruano sostuve que la propuesta de su colega es inadmisible: "No es posible, [por eso] es mejor entender qué es una denominación de origen. Significa un espacio geográfico, un método y proceso. [...] No es el caso de Chile".

(FOTO) Antonio Walker, ministro de agricultura de Chile

Además, recalcó que la dominación del pisco se debe al espacio geográfico donde se siembra las uvas pisqueras. Segundo, influye la fabricación y por último que se hace a base del fruto morado: "que si no están los valles donde se hace el pisco y no está el procedimiento de pisco, no se cumple con las normas técnicas".

De no cumplirse con los requisitos, Rogers Valencia declaró que no puede llamarse pisco. También recalcó que su similar chileno no hizo la propuesta de manera formal ya que no ha recibido documentos.

HAY MÁS...