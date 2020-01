Luis Palomino Guzmán, el chofer de la cisterna que se accidentó y provocó una explosión en Villa El Salvador, dio sus primeras declaraciones desde la cama de la clínica Tu Salud, nosocomio al que fue trasladado luego de entregarse a la comisaría del distrito.

El conductor del pesado vehículo que provocó la tragedia en el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Viña del Mar, habló desde la cama en la que se encuentra postrado.

Él reveló que nada pudo hacer para evitar la tragedia pues el gas se esparció de inmediato y que él comenzó a sentirse mal.

“Revienta la tapa del tanque de la cisterna, que es de 4 pulgadas, por ahí salió el gas, no podía tapar, ni cerrar, no podía ni ver, el gas quema, me sentía mal, me puse a arrojar, hasta que llegaron los bomberos, agarré un mototaxi y me fui”, señaló.

Luis Palomino dijo que no pudo llamar a los bomberos porque su celular se quedó en la cabina del camión, la cual se llenó de gas GLP.

“Yo he tratado de llamarlos, mi celular estaba en el camión, la cabina estaba llena de gas. Paré a un señor, estaba incomunicado yo, estaba arrojando”, agregó.

chofer Luis Palomino Guzmán - OJO