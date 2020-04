Un hombre -que aseguró ser empresario - lanzó insultos racistas contra los policías que custodiaban las calles de San Isidro durante el toque de queda.

“Qué me vas a cuidar cholo de mie..., yo me cuido solo, yo me cuido solo”, gritó el hombre en aparente estado de ebriedad a los agentes que patrullaban la zona.

“Yo soy Carlos Wiesse... Cholos, son bien feitos, empresarios como yo que bajen sus sueldos, ahí los quiero ver. ¡No quiero nada con nadie", dijo desde su balcón.

Y, por si fuera poco, este sujeto prosiguió minimizando la labor de los efectivos policiales: “Policía, haz tu trabajo, no sé por qué te aplauden, es tu trabajo, no entiendo, que me aplaudan a mí”.

Según América Televisión, los efectivos agraviados no pudieron detener al hombre que los insultó porque este se negó a abrirles la puerta.

