Un joven sufrió el robo de su celular cuando caminaba por las calles del distrito de Chorrillos. La víctima estaba en videollamada con su primo cuando sufrió el arrebato, lo que permitió dejar al descubierto el rostro del delincuente.

De acuerdo a América Noticias, el agraviado Abel Abasawara estaba en videollamada cuando un sujeto con mascarilla y polera negra le quitó su teléfono. Al momento de huir, el primo de la víctima grabó la llamada como evidencia del atraco.

En las imágenes se puede ver como el ladrón corre con el celular. Luego de unos segundos aborda un vehículo donde se quita la mascarilla y deja al descubierto su rostro.

“Vino por detrás de nosotros y se nos puso delante y luego nos mostró su arma. Nos dijo: ‘calladitos nomas’. Tuvimos que hacer lo que él decía, yo estaba con mi amiga”, contó la víctima.

“Me pidió mi mochila, por suerte no se llevó nada. Luego me pidió la contraseña de mi celular, eso fue lo que más me preocupo porque tuve que actuar rápido y desactivar mi teléfono”, añadió.

Tras lo sucedido, el universitario asentó la denuncia correspondiente. Él espera que el video con el rostro del malhechor ayude a identificarlo y capturarlo.

