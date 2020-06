Un grupo de científicos chinos alertó sobre una nueva cepa de gripe porcina hallada en el país asiático.

El descubrimiento se dio gracias a un estudio publicado por la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

Este estudio, liderado por el científico Liu Jinhua de la Universidad de Agricultura de China, se basó en 30 mil muestras tomadas entre 2011 y 2018 tomadas de las vías respiratorias de cerdos en provincias chinas.

Durante este periodo, se encontraron 179 virus en los cerdos.

Sin embargo, uno de ellos, denominado G4, fue el que encendió las alarmas. Se trata de una “combinación única de tres linajes” entre los que figura la cepa del H1N1, la cual mutó de los cerdos a los humanos en 2009, generando una epidemia de gripe porcina en ese año.

Esta nueva gripe porcina fue probada en hurones, animales que tienen síntomas de gripe similares a los humanos, y el resultado fue que causa “síntomas graves” y que la cepa es “altamente infecciosa”.

“Es especialmente preocupante porque uno de los orígenes de este virus se remonta también a la gripe aviar, contra la que los humanos no tienen inmunidad”, explicó uno de los expertos.

En tanto, la investigadora Martha Nelson indicó que las probabilidades de que la cepa G4 se transmita entre humanos “son bajas”.

No obstante, la científica advirtió: “Pero nadie sabía de la cepa H1N1, que saltó de los cerdos a las personas, hasta que aparecieron los primeros casos humanos en 2009”.

En ese sentido, los expertos advirtieron que “es cada vez más frecuente que los puercos se infecten con virus que tienen el potencial de saltar a humanos” y pidieron desarrollar una vacuna contra la cepa G4 para cerdos y humanos.

