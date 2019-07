Científicos descubren en Perú restos del mono fósil más pequeño del mundo

Un grupo de científicos peruanos y estadounidenses descubrió en el Perú los restos del mono fósil más pequeño que se haya conocido en la historia.

De acuerdo a RT en Español, el equipo está conformado por antropólogos de la Universidad Nacional de Piura, de Perú, y de la Universidad Duke, de Estados Unidos.

Precisamente la casa de estudios estadounidense informó que se halló el diente de mono "más pequeño que se haya encontrado en el mundo".

"El espécimen es importante porque ayuda a salvar una brecha de 15 millones de años en el registro fósil de los monos del Nuevo Mundo [por el continente americano]", indicaron.

Por su parte, el profesor de antropología evolutiva de Duke, Richard Kay, afirmó que "es, con mucho, el mono fósil más pequeño que se haya encontrado en todo el mundo".

Meet Parvimico materdei, a new Early Miocene fossil platyrrhine that we published today in the Journal of Human Evolution; with @Dr_Primapes https://t.co/IJ9BPdKuAj pic.twitter.com/7maZzPNwnP