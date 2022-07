Pese a que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, indicó este domingo que un 70% de gremios de transportistas firmó un acta para suspender el paro a nivel nacional previsto para este lunes 4 de julio, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano (CTU), Ricardo Pareja, ratificó que cinco organizaciones acatarán la medida de fuerza.

“Nosotros realmente no quisiéramos parar. Nosotros hemos manifestado que estamos con la voluntad de diálogo. Si ellos nos llaman mañana a las 5 a.m. a las 6 a.m. nosotros con el mayor gusto conversaríamos y si hay una solución a esta problemática no habría paro. Pero hasta el momento el paro continúa. Justamente hemos estado coordinando con los cinco gremios que hemos convocado al paro para ratificar esta medida”, aseveró en declaraciones a la prensa.

Indicó que los cinco gremios de transportistas que convocaron el paro desde el primer momento son los que paralizarán sus servicios este lunes. “Nosotros ratificamos que el día de mañana se lleva el paro con este 85% de vehículos que prestan el servicio que representan 16 mil vehículos”.

Cinco gremios de transportistas acatarán paro este lunes 4 de julio, anuncia Ricardo Pareja | VIDEO

Consultado respecto a los acuerdos que el Ejecutivo llegó con otros gremios, Pareja rescató que sí se han solucionado dos puntos importantes, sin embargo, señaló que siguen sin atenderse los temas que ellos demandan.

“Es cierto que han habido dos puntos importantes, que es la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo que representa aproximadamente S/1.30, pero ¿qué sucede?, el combustible ha subido S/6.00 a S/7.00. Prácticamente nos devolverían la quinta parte. El segundo punto que también consideramos importante es la devolución del peaje a un 40% durante cuatro meses. Es importarte, pero quiénes son los que utilizan el peaje, no es más del 15% de todos los transportistas”, aseveró.

Señaló que si bien esos puntos son relevantes, no están dentro de sus principales pedidos. “El principal pedido era el tema de la estabilidad jurídica, el segundo era el tema relacionado a la informalidad que ha crecido de manera malvada y el tercer punto que nosotros lo poníamos como el más importante y que no ha sido resuelto todavía es el tema del rescate financiero”.

“Vale decir el subsidio por el incremento del combustible para seguir operando y como segundo punto era una re financiación por los créditos que las empresas hemos hecho por la compra de buses y que el Estado pueda dar un programa similar al de Reactiva Perú”, puntualizó.

Luego de que no se llegará a ningún acuerdo con el MTC, Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada, aseguró que el paro de mantendrá en la fecha prevista.