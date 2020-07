El vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), el doctor Ciro Maguiña, sostuvo que el Perú atraviesa una segunda ola de contagios de COVID-19 debido a que la curva de casos ascendió tras el levantamiento de la cuarentena.

“Primera gran ola que al no bajar vuelve a ser una segunda ola y esta segunda ola puede provocar una tercera ola, eso pasa en los brotes. Por lo tanto ese primer brote que todavía no hemos controlado con su recaída de la primera ola y eso significa ajustar las piezas a todo nivel”, comentó a canal N.

Agregó que esta segunda ola de contagio podría traer, incluso, una tercera ola si es que no es controlada a tiempo.

Protectores faciales

El Dr. Ciro Maguiña también exhortó a la población a usar los protectores faciales en el transporte público pues en estas unidades existe una gran carga viral y el Covid-19 podría entrar por los ojos.

“Las combis y mercados están llenos de gente y hay una gran carga viral. El virus puede entrar por los ojos, no sola por la mascarilla”.

VIDEO RECOMENDADO

Rosángela Espinoza rompe en llanto al recibir regalos de sus fans

Rosángela Espinoza rompe en llanto al recibir regalos de sus fans