Sucedió hoy en el distrito de La Victoria, cuando efectivos policiales intentaron detener a un ciudadano de nacionalidad extranjera, sin embargo, él los sorprendió y les robó un arma para luego dispararle a una policía e intentar fugar de la escena.

“Al ser quitado el armamento pide auxilio por la radio y continúa con la persecución de esa persona. Esta persona comienza a efectuar disparos, productos de este disparo hiere a un vigilante, quien es herido en la pierna derecha. Continúa la persecución y la efectivo policial también es objeto de herida por el proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda”, es el relato de lo sucedido según el general Mario Villacorta para ‘Exitosa’.

El violento suceso se dio la tarde de hoy miércoles 29 de diciembre en la Av. Huánuco en el distrito de La Victoria, donde el sujeto aún sin identificar, le robó el arma oficial a un policía para luego dispararle a una agente y posteriormente intentar huir y ser detenido finalmente en la cuadra 24 de la avenida 28 de julio.

El sujeto habría sido detenido por la policía herida, y él amenazó con suicidarse para no ser detenido, por lo que fue necesario el apoyo de más agentes que llegaron al lugar de los hechos.

Según ‘Exitosa’, las declaraciones de un transeúnte fueron estas: “El hombre estuvo corriendo con dos armas, quiso subirse a un auto, pero el chofer no le abrió las puertas. Entonces, él no se pudo ir. Vino la Policía de tránsito y se cruzó cara a cara con el delincuente. Vino otra policía y el hombre le mostró el arma. Ya vinieron muchos policías y al ver que iba a ser detenido se puso el arma en la cabeza para que no lo agarraran”.

