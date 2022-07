El trabajador de nacionalidad venezolana Jesús Plaza Cruz fue baleado en Los Olivos por un cliente que se mostró disconforme tras refacciones que se realizaron a su camioneta Hilux. El atacante permanece en libertad y no se hace cargo de los gastos médicos.

Plaza Cruz permanece postrado en su cama desde hace veinte días luego de sufrir heridas por impacto de bala en la pierna y brazo. “Quiero seguir trabajando por mis hijos”, dijo con lágrimas en los ojos el agraviado en declaraciones a Latina.

“Él solicito que se le cambiara […] a su camioneta Hilux y empezó a discutirme que era un bruto y burro porque no era especialista en eso. Eso le decía a la dueña del local. Yo no decía nada, solo escuchaba”, narró Jesús.

Los Olivos: Trabajador es herido por cliente disconforme

Cámaras de seguridad registraron el ataque del cliente ocurrido en la avenida Los Alisos. En el video se puede apreciar que el Christian Erick Luna Zamudia le llama la atención a Jesús cuando le decía que no le gustó el procedimiento realizado a la puerta del vehículo.

Según el matinal, luego de las agresiones verbales xenófobas, el cliente pasó a agredir físicamente al ciudadano extranjero. Este último también respondió con golpes para defenderse.

Acto seguido se puede apreciar que Christian Luna sacó un arma y disparó contra el trabajador con la presencia de varios testigos. Luego, el atacante abordó su camioneta y huyó del lugar.

Jesús Plaza fue trasladado al hospital Cayetano Heredia. “Me quedé parado para ver si me había o no dado. Ahí no sentí nada, pero luego comencé a sentir la sangre caliente que salía por el brazo. La bala entró por aquí [brazo] y salió por una pierna]”, relató.

La familia del agraviado ya gastó todos sus ahorros para solventar los gastos médicos que Jesús necesita. Su salud se agrava debido a la diabetes que padece. “Los medicamentos para mi papá ya van más de S/2.500 y ahora tengo que salir para comprar más”, informó una de las hijas Plaza Cruz.

“ Este hombre me quiso asesinar ”, dijo Jesús al mostrar la foto del atacante. Christian Erick Luna Zamudia fue denunciado, pero continúa en libertad.

VIDEO RECOMENDADO

Ate: Matan a hombre que se resistió a robo