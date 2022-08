Pese a los innumerables problemas presentes en el sistema de salud por el continuo abandono de las autoridades, que quedaron en evidencia y se agravaron durante la pandemia del COVID-19, el mensaje del presidente Pedro Castillo careció de planes para mejorarlo o empezar a reestructurarlo.

Así lo consideró el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, quien remarcó, además, que solo hubo promesas y una demostración más que la salud “no les interesa a los políticos, a menos de que haya elecciones”.

En medio de la cuarta ola de COVID-19, que vive el país, el mandatario dijo que su compromiso, a diciembre de este año, es alcanzar el 80% de población mayor de 12 años vacunada con tres dosis y el 80% de niños de 5 a 12 años inoculados con segunda dosis.

Para Urquizo, esta meta es bastante optimista para cinco meses, considerando que el avance “en tercera dosis no llega ni al 70% y en cuarta dosis ni al 20%”.

“Tendría que poner más dinero, más personal, reactivar más los centros de salud y una campaña masiva, cosa que no se ve”, refirió a OJO.

El decano cuestionó que el presidente no haya hablado del avance de aplicación de otras vacunas indispensables para niños, gestantes y adultos mayores. “Las cifras son lamentables, no son siquiera cercanas al año 2019 (...) Esperamos que aparezcan enfermedades que han sido erradicadas si no se llega al 90% de la población vacunada”, enfatizó.

Sobre los proyectos de inversión en salud, refirió que el Gobierno se ha olvidado de los “hospitales que se caen a pedazos y las precarias condiciones de los centros de salud y postas médicas”.

OJO AL DATO. Castillo anunció la construcción de los hospitales de San Juan de Lurigancho, Comas (Sergio Bernales) y Cusco (Antonio Lorena).

